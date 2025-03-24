Исламский институт откроют в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Этот вопрос обсуждался на встрече заместителя акима Туркестанской области Ертая Алтаева с представителями Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК). Планируется провести мониторинг квалификации сотрудников мечетей области. В институте будет организовано их обучение.

Замакима предложил рассмотреть возможность регистрации данного центра как научно-исследовательского института.

"Важно повысить уровень образования и квалификации сотрудников в сфере религии. Поэтому необходимо привлечь известных экспертов и спикеров в области религии, истории, культуры, философии и других наук для курсов повышения квалификации. В дальнейшем планируется проведение международных конференций, посвященных наследию Ходжи Ахмеда Ясави, и важно использовать их результаты в дальнейшей работе. Я считаю, что через получение знаний от сильных теологов и профессоров в Туркестане религиозные служители будут развиваться и смогут качественно служить народу", – сказал Ертай Алтаев.

Руководитель отдела религиозной реабилитации ДУМК Хасан Аманкулов отметил, что Туркестан имеет особое значение как духовный центр Казахстана, и выразил уверенность, что открывающийся институт станет важным центром для повышения квалификации имамов региона.

Ожидается, что данный институт откроется в этом году. Там будут организованы курсы повышения квалификации для имамов из Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Улытауской областей и Шымкента.