  • 30 Июля, 03:05
  • BAIGENEWS

Спасатели нашли заблудившихся в алматинских горах детей

Сегодня, 02:27
АВТОР
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скриншот с видео МЧС Сегодня, 02:27
Сегодня, 02:27
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Фото: скриншот с видео МЧС

В Талгарском районе Алматинской области в горной местности Таусамалы спасателями найдена заблудившаяся группа из 26 человек, в том числе 25-ти детей в возрасте от 8 до 15 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Принятыми мерами, Республиканского оперативно-спасательного отряда дети доставлены в безопасное место. В медицинской помощи отдыхающие не нуждаются.

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