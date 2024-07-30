Спасатели нашли заблудившихся в алматинских горах детей

В Талгарском районе Алматинской области в горной местности Таусамалы спасателями найдена заблудившаяся группа из 26 человек, в том числе 25-ти детей в возрасте от 8 до 15 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Принятыми мерами, Республиканского оперативно-спасательного отряда дети доставлены в безопасное место. В медицинской помощи отдыхающие не нуждаются.