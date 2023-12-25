Спасатели нашли заблудившегося пастуха в Актюбинской области

Спасателями Актюбинской области найден пропавший 47-летний пастух крестьянского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Актюбинской области.

"Пастух крестьянского хозяйства "Атапкел" в селе Бегалы Кобдинского района вышел и не вернулся. В результате поисково-спасательных работ спасатели в 22:30 часов в 3 километрах от села Бегалы благополучно обнаружили мужчину 1976 года рождения", - сообщили в ДЧС.

Медицинская помощь мужчине не требовалась.

На поисково-спасательные работы вышли 2 единицы техники с 5 спасателями Кобдинского района.

Департамент по ЧС Актюбинской области убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах.