Спасатели нашли тело мужчины в водоёме Костанайской области

Инцидент произошёл поздним вечером 17 июня в городе Рудном, в 660 метрах от реки Тобол, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

“Спасатели ДЧС Костанайской области обнаружили и извлекли из затопленного водой участка тело 36-летнего мужчины без признаков жизни”, - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины, по которым мужчина оказался на затопленном участке.