Пропавший в Камчатском крае самолёт Ан-2 найден. Находившиеся на борту люди живы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил краевой министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев на своей странице во "Вконтакте".

"Борт найден. <...> Люди на борту Ми-8. Он идет в Мильково. Все живы", - заявил Лебедев.

Напомним, самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром и 800 кг груза выполнял рейс по маршруту село Мильково - село Оссора на Камчатке. Он совершил взлёт 19 декабря 9:45, в 13:00 сработал аварийный маяк. В назначенное время судно в пункт назначения не прибыло, самолёт пропал с радаров. В районе поисков наблюдались сильный ливневый снег и высокая облачность. Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.