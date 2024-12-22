Спасатели нашли пропавший на Камчатке самолёт: люди живы
В районе поисков наблюдались сильный ливневый снег и высокая облачность.
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Пропавший в Камчатском крае самолёт Ан-2 найден. Находившиеся на борту люди живы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщил краевой министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев на своей странице во "Вконтакте".
"Борт найден. <...> Люди на борту Ми-8. Он идет в Мильково. Все живы", - заявил Лебедев.
Напомним, самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром и 800 кг груза выполнял рейс по маршруту село Мильково - село Оссора на Камчатке. Он совершил взлёт 19 декабря 9:45, в 13:00 сработал аварийный маяк. В назначенное время судно в пункт назначения не прибыло, самолёт пропал с радаров. В районе поисков наблюдались сильный ливневый снег и высокая облачность. Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.
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