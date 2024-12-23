  • 23 Декабря, 09:30
  • BAIGENEWS

Спасатели нашли пропавшего пастуха в области Жетісу

Его передали сотрудникам скорой помощи.

Сегодня, 09:09
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 09:09
Сегодня, 09:09
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Фото: МЧС РК

На окраине с.Сарыбель Панфиловского района области Жетісу мужчина 1980 г.р. вышел на выпас скота и не вернулся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Обеспокоенные родственники обратились за помощью к спасателям", - говорится в сообщении.

Поисковой группой пропавший найден в 5 км от с.Сарыбел. Его передали сотрудникам скорой помощи, состояние стабильное. 

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