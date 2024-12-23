Спасатели нашли пропавшего пастуха в области Жетісу
Его передали сотрудникам скорой помощи.
Сегодня, 09:09
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Сегодня, 09:09Сегодня, 09:09
44Фото: МЧС РК
На окраине с.Сарыбель Панфиловского района области Жетісу мужчина 1980 г.р. вышел на выпас скота и не вернулся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Обеспокоенные родственники обратились за помощью к спасателям", - говорится в сообщении.
Поисковой группой пропавший найден в 5 км от с.Сарыбел. Его передали сотрудникам скорой помощи, состояние стабильное.
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