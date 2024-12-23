На окраине с.Сарыбель Панфиловского района области Жетісу мужчина 1980 г.р. вышел на выпас скота и не вернулся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Обеспокоенные родственники обратились за помощью к спасателям", - говорится в сообщении.

Поисковой группой пропавший найден в 5 км от с.Сарыбел. Его передали сотрудникам скорой помощи, состояние стабильное.