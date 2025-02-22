Спасатели накормили коров из застрявшего на трассе Самара-Шымкент грузовика
Животные долгое время находились в пути, и нуждались в еде.
Сегодня, 17:16
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Сегодня, 17:16Сегодня, 17:16
33Фото: скриншот с видео
Водителю, перевозившему крупный рогатый скот, потребовалась помощь спасателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В связи с ухудшением погодных условий в Кобдинском районе Актюбинской области на автодороге “Самара-Шымкент” накопилось большое количество автомобилей из-за временного ограничения движения для грузовых автомобилей. Поступило сообщение о необходимости помощи водителю, перевозящему крупный рогатый скот в направлении "Уральск-Шымкент". Из-за того, что животные долгое время находились в пути, и нуждались в кормежке", — говорится в сообщении.
Силами представителей МИО был организован подвоз фуража.
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