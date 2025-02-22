Водителю, перевозившему крупный рогатый скот, потребовалась помощь спасателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В связи с ухудшением погодных условий в Кобдинском районе Актюбинской области на автодороге “Самара-Шымкент” накопилось большое количество автомобилей из-за временного ограничения движения для грузовых автомобилей. Поступило сообщение о необходимости помощи водителю, перевозящему крупный рогатый скот в направлении "Уральск-Шымкент". Из-за того, что животные долгое время находились в пути, и нуждались в кормежке", — говорится в сообщении.