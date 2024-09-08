Казахстанские спасатели на вертолёте эвакуировали десятилетнего мальчика

В Алматинской области спасатели МЧС на вертолете эвакуировали 10-летнего мальчика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.



На пульт 112 поступил вызов от туристов, которые заметили, как мальчик сорвался с обрыва. Инцидент произошел на поляне Терра, Ущелья Проходное Карасайского района.

"Оперативная группа РОСО МЧС РК обнаружила, что из-за падения ребёнок получил закрытый перелом ключицы, рассечение головы и множественные ушибы тела. После оказания первой помощи, в связи с необходимостью экстренной госпитализации, было принято решение поднять воздушное судно. Вертолет "Казавиаспас" с сотрудниками центра медицины катастроф на борту, оперативно вылетели к месту происшествия", — говорится в сообщении.

Мальчика подняли на борт и эвакуировали в аэропорт Боралдай. Автомобиль Центра медицины катастроф забрала пострадавшего в больницу.