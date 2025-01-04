Спасатели МЧС вызволили путников из снежного плена
Легковушка отбуксирована на очищенный участок дороги.
Сегодня, 22:00
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Сегодня, 22:00Сегодня, 22:00
68Фото: МЧС РК
В службу "112" Костанайской области поступило сообщение о том, что легковая автомашина с людьми застряла в сугробе и не может самостоятельно выбраться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по ЧС.
"Незамедлительно на 50 км от с.Урпек Амангельдинского района выехали спасатели. Легковушка отбуксирована на очищенный участок дороги", - говорится в сообщении МЧС.
Эвакуация не потребовалась. В медицинской помощи спасенные не нуждались.
Ранее спасатели МЧС Казахстана оказали помощь двум пожилым людям.
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