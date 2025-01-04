В службу "112" Костанайской области поступило сообщение о том, что легковая автомашина с людьми застряла в сугробе и не может самостоятельно выбраться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по ЧС.

"Незамедлительно на 50 км от с.Урпек Амангельдинского района выехали спасатели. Легковушка отбуксирована на очищенный участок дороги", - говорится в сообщении МЧС.

Эвакуация не потребовалась. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

Ранее спасатели МЧС Казахстана оказали помощь двум пожилым людям.