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Спасатели МЧС вызволили путников из снежного плена

Легковушка отбуксирована на очищенный участок дороги.

Сегодня, 22:00
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 22:00
Сегодня, 22:00
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Фото: МЧС РК

В службу "112" Костанайской области поступило сообщение о том, что легковая автомашина с людьми застряла в сугробе и не может самостоятельно выбраться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по ЧС.

"Незамедлительно на 50 км от с.Урпек Амангельдинского района выехали спасатели. Легковушка отбуксирована на очищенный участок дороги", - говорится в сообщении МЧС.

Эвакуация не потребовалась. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

Ранее спасатели МЧС Казахстана оказали помощь двум пожилым людям.

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