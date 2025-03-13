Спасатели МЧС вызволили 4 человека из грязевой ловушки
Пассажиров удалось безопасно доставить в Кульсары.
Сегодня, 08:25
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Сегодня, 08:25Сегодня, 08:25
138Фото: МЧС РК
На 65 км от города Кульсары в Атырауской области спасатели пришли на помощь четырём людям, застрявшим в грязевой ловушке на легковых автомобилях.
Благодаря слаженной и оперативной работе спасательных служб, пассажиров удалось быстро эвакуировать и безопасно доставить в Кульсары.
К слову, люди не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.
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