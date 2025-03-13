На 65 км от города Кульсары в Атырауской области спасатели пришли на помощь четырём людям, застрявшим в грязевой ловушке на легковых автомобилях.

Благодаря слаженной и оперативной работе спасательных служб, пассажиров удалось быстро эвакуировать и безопасно доставить в Кульсары.

К слову, люди не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.