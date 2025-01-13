Спасатели МЧС спасли кота в Астане
Сегодня, 21:20
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Сегодня, 21:20Сегодня, 21:20
124Фото: pinterest.com
В Астане прохожий, увидев кота в нише одной из опор моста по ул.Сарайшық, в районе Есиль обратился за помощью по номеру 112, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Спасатели добрались до места, благополучно спустили животное с помощью альпинистского снаряжения и вручили его подоспевшей к месту происшествия хозяйке", - говорится в сообщении.
Хозяйка Чаппи выразила слова благодарности спасателям МЧС.
Напомним, косулю спасли на Алаколе.
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