  • 13 Января, 23:00
  • BAIGENEWS

Спасатели МЧС спасли кота в Астане

Сегодня, 21:20
АВТОР
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pinterest.com Сегодня, 21:20
Сегодня, 21:20
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Фото: pinterest.com

В Астане прохожий, увидев кота в нише одной из опор моста по ул.Сарайшық, в районе Есиль обратился за помощью по номеру 112, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК. 

"Спасатели добрались до места, благополучно спустили животное с помощью альпинистского снаряжения и вручили его подоспевшей к месту происшествия хозяйке", - говорится в сообщении.

Хозяйка Чаппи выразила слова благодарности спасателям МЧС.

Напомним, косулю спасли на Алаколе.

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