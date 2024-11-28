Спасатели МЧС совершили восхождение на вершину Пионер

Спасатели республиканского спасательного отряда МЧС в составе 14 человек совершили сложную операцию по восхождению на вершину Пионер (4031 м) в Заилийском Алатау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Экспедиция была организована с целью тренировки в экстремальных условиях и проверки готовности к выполнению спасательных операций на больших высотах, - сообщили в МЧС.

Подъем проходил в полном альпинистском снаряжении, что стало отличной тренировкой для подготовки к высотным условиям. Маршрут требовал физической выносливости и командной слаженности, а покорение вершины стало важным этапом для повышения профессиональной готовности.

"Каждое восхождение – это испытание, где важно сохранять не только физическую силу, но и ясность ума. Мы гордимся своей работой и тем, что можем помочь людям в самых сложных ситуациях", - сказал руководитель отряда Владимир Цой.

Спасатели, завершив восхождение, отметили, что именно такие мероприятия позволяют им совершенствовать навыки и быть готовыми к любым вызовам.