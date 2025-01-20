Спасатели МЧС провели профспуск лавин
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В Восточном Казахстане в районе автодорог "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" и "Усть-Каменогорск- Алтай" в период обильных осадков и ветровых надувов на склонах скопилось много снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Специалистами филиала "Казселезащита" МЧС произведен профилактический спуск лавин, в результате с двух участков сошло 14760 куб.м.снега. Всего с начала зимнего периода проведено 37 спусков, общий объем сошедшего снега составил 31980 м.куб.
"Спуски организованы на опасных участках, лавины обычно начинают двигаться, если температура воздуха меняется в ту или иную сторону во время снегопада, или ветер на сопках переносит снег.
Профилактические мероприятия нацелены на предотвращение возникновения ЧС и защиту автодорог через которые проезжают большое количество автомобилей, а также в районе зон зимнего отдыха. В период штормового предупреждения населению не стоит пренебрегать рекомендациями спасателей", - отметил Советбек Станбеков, руководитель филиала Казселезащита МЧС.
Напомним, ранее сообщалось, что в ВКО сошла лавина.
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