В Восточном Казахстане в районе автодорог "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" и "Усть-Каменогорск- Алтай" в период обильных осадков и ветровых надувов на склонах скопилось много снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Специалистами филиала "Казселезащита" МЧС произведен профилактический спуск лавин, в результате с двух участков сошло 14760 куб.м.снега. Всего с начала зимнего периода проведено 37 спусков, общий объем сошедшего снега составил 31980 м.куб.

"Спуски организованы на опасных участках, лавины обычно начинают двигаться, если температура воздуха меняется в ту или иную сторону во время снегопада, или ветер на сопках переносит снег. Профилактические мероприятия нацелены на предотвращение возникновения ЧС и защиту автодорог через которые проезжают большое количество автомобилей, а также в районе зон зимнего отдыха. В период штормового предупреждения населению не стоит пренебрегать рекомендациями спасателей", - отметил Советбек Станбеков, руководитель филиала Казселезащита МЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВКО сошла лавина.