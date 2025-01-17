Сегодня поступила информация о том, что в селе Ушкатты Айтекебийского района Актюбинской области 4 человека вышли на поиски скота и застряли на дороге, в результате чего продолжили путь пешком и заблудились, передаёт BaigeNews.kz.

В поисково-спасательной операции был задействован беспилотный летательный аппарат, с помощью которого спасатели обнаружили пропавших граждан.

Путники были доставлены в населенный пункт. В медицинской помощи они не нуждались.