  • 17 Января, 20:13
  • BAIGENEWS

Спасатели МЧС нашли пропавших 4 человека

Об этом сообщили в МЧС РК.

Сегодня, 20:00
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00
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Фото: МЧС РК

Сегодня поступила информация о том, что в селе Ушкатты Айтекебийского района Актюбинской области 4 человека вышли на поиски скота и застряли на дороге, в результате чего продолжили путь пешком и заблудились, передаёт BaigeNews.kz.

В поисково-спасательной операции был задействован  беспилотный летательный аппарат, с помощью которого  спасатели обнаружили пропавших граждан.

Путники были доставлены в населенный пункт. В медицинской помощи они не нуждались.

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