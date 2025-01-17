Спасатели МЧС нашли пропавших 4 человека
Об этом сообщили в МЧС РК.
Сегодня, 20:00
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Сегодня, 20:00Сегодня, 20:00
58Фото: МЧС РК
Сегодня поступила информация о том, что в селе Ушкатты Айтекебийского района Актюбинской области 4 человека вышли на поиски скота и застряли на дороге, в результате чего продолжили путь пешком и заблудились, передаёт BaigeNews.kz.
В поисково-спасательной операции был задействован беспилотный летательный аппарат, с помощью которого спасатели обнаружили пропавших граждан.
Путники были доставлены в населенный пункт. В медицинской помощи они не нуждались.