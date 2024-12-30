В одном из городских домов г. Семей по ул.Титова пожилая женщина 1948 г.р. не смогла открыть входную дверь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью лестницы вошли в квартиру через окно второго этажа и обнаружили двух пожилых людей и открыли дверь. К счастью они не пострадали", - говорится в сообщении.

Напомним, пожарные спасли несколько человек в Экибастузе.