С новым годом
  • 30 Декабря, 18:21
  • BAIGENEWS

Спасатели МЧС Казахстана оказали помощь двум пожилым людям

Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью лестницы вошли в квартиру.

Сегодня, 18:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 18:05
Сегодня, 18:05
54
Фото: МЧС РК

В одном из городских домов г. Семей по ул.Титова пожилая женщина 1948 г.р. не смогла открыть входную дверь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью лестницы вошли в квартиру через окно второго этажа и обнаружили двух пожилых людей и открыли дверь. К счастью они не пострадали", - говорится в сообщении.

Напомним, пожарные спасли несколько человек в Экибастузе.

Самое читаемое

Окно закроется через 10 секунд
Наверх