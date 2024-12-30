Спасатели МЧС Казахстана оказали помощь двум пожилым людям
Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью лестницы вошли в квартиру.
Сегодня, 18:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:05Сегодня, 18:05
54Фото: МЧС РК
В одном из городских домов г. Семей по ул.Титова пожилая женщина 1948 г.р. не смогла открыть входную дверь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью лестницы вошли в квартиру через окно второго этажа и обнаружили двух пожилых людей и открыли дверь. К счастью они не пострадали", - говорится в сообщении.
Напомним, пожарные спасли несколько человек в Экибастузе.
Самое читаемое
- В 2025 году рынок недвижимости Казахстана ожидают большие изменения
- Крушение самолёта в Актау: погибшую из Костаная похоронят 29 декабря
- Узбекские пилоты сделали два круга над Актау в память жертвах авиакатастрофы
- Авиакатастрофа под Актау: 20-летний выживший пассажир пришёл в себя
- Состоялся второй после авиакатастрофы под Актау телефонный разговор Путина и Алиева