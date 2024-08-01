  • 1 Августа, 07:08
  • BAIGENEWS

Спасатели МЧС Казахстана ликвидировали возгорание в Шымкенте

Сегодня, 06:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео МЧС РК Сегодня, 06:41
Сегодня, 06:41
76
Фото: скриншот с видео МЧС РК

В районе Туран города Шымкент на открытой автосоянке произошло загорание деревянного прицепа грузового автомобиля с последующим переходом огня на рядом стоящих три автомашин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Силами МЧС пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Причина устанавливается.

Самое читаемое

Наверх