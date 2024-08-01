Спасатели МЧС Казахстана ликвидировали возгорание в Шымкенте

В районе Туран города Шымкент на открытой автосоянке произошло загорание деревянного прицепа грузового автомобиля с последующим переходом огня на рядом стоящих три автомашин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Силами МЧС пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Причина устанавливается.