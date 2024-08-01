Спасатели МЧС Казахстана ликвидировали возгорание в Шымкенте
Сегодня, 06:41
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Сегодня, 06:41Сегодня, 06:41
76Фото: скриншот с видео МЧС РК
В районе Туран города Шымкент на открытой автосоянке произошло загорание деревянного прицепа грузового автомобиля с последующим переходом огня на рядом стоящих три автомашин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Силами МЧС пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
Причина устанавливается.
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