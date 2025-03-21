Трогательной историей о спасении собаки в Костанайской области поделились в МЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу.

В поселке Октябрьском города Лисаковска собака оказалась на тонком льду реки Тобол. Из-за потепления лед начал истончаться, и животное легко могло провалиться в ледяную воду. Неравнодушные горожане вызвали спасателей.

"Используя плавательное средство, сотрудники МЧС аккуратно подобрались к животному и доставили его на безопасное место. Собака была в ошейнике, что говорит о наличии хозяев. На данный момент ее приютили местные жители, а в скором времени питомец вернется к своим владельцам", — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС рекомендовали казахстанцам быть внимательнее к своим питомцам, особенно вблизи водоёмов в опасный период ледостава.