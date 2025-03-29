По всему Казахстану продолжаются противопаводковые мероприятия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Так спасатели из Кызылорды приехали помогать коллегам из других регионов.

"Прибывшие на помощь силы ДЧС Кызылординской области очистили от снега дворовые территории жилых домов в селе Есиль Жаксынского района Акмолинской области. Кроме того, 220 мешков с песком были уложены вокруг жилых домов и дополнительно были заготовлены 120 мешков с инертными материалами. Также спасатели из Кызылорды наполнили песком 1020 мешкотар и укрепили плотину длиной 19 метров в селе Куйлыс Актюбинской области", — говорится в сообщении.

Силы и средства МЧС находятся в готовности во всех регионах страны, сообщили в МЧС.