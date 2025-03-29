Спасатели Кызылорды пришли на помощь к коллегам из Акмолинской и Актюбинской областей
Силы и средства МЧС находятся в готовности во всех регионах страны.
Сегодня, 10:55
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Сегодня, 10:55Сегодня, 10:55
192Фото: МЧС РК
По всему Казахстану продолжаются противопаводковые мероприятия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Так спасатели из Кызылорды приехали помогать коллегам из других регионов.
"Прибывшие на помощь силы ДЧС Кызылординской области очистили от снега дворовые территории жилых домов в селе Есиль Жаксынского района Акмолинской области. Кроме того, 220 мешков с песком были уложены вокруг жилых домов и дополнительно были заготовлены 120 мешков с инертными материалами. Также спасатели из Кызылорды наполнили песком 1020 мешкотар и укрепили плотину длиной 19 метров в селе Куйлыс Актюбинской области", — говорится в сообщении.
Силы и средства МЧС находятся в готовности во всех регионах страны, сообщили в МЧС.
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