Спасатели круглосуточно укрепляют дамбы в Атырауской области
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В Атырауской области благодаря усилиям сотрудников ДЧС Атырауской и Мангистауской областей, а также военнослужащих войсковых частей 28237 имени Б. Момышулы и 20982 имени Есет батыра, за сутки было уложено 8500 мешков. Всего же для укрепления региона уже использовано 104 674 мешка и 21 000 тонн инертных материалов для укрепления дамб.
Профессионализм и слаженная работа спасателей и военнослужащих создали надежную защиту для местных жителей, усилив противопаводковую безопасность региона. Это важный шаг к сохранению жизни и здоровья людей в Атырауской области.
Берегоукрепительные работы не останавливаются: с использованием осветительных приборов и командно-штабной спецтехники МЧС работы продолжаются, обеспечивая безопасность и спокойствие местных жителей.
Ранее мы сообщали, спасатели Кызылорды пришли на помощь к коллегам из Акмолинской и Актюбинской областей.
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