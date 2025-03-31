В Атырауской области благодаря усилиям сотрудников ДЧС Атырауской и Мангистауской областей, а также военнослужащих войсковых частей 28237 имени Б. Момышулы и 20982 имени Есет батыра, за сутки было уложено 8500 мешков. Всего же для укрепления региона уже использовано 104 674 мешка и 21 000 тонн инертных материалов для укрепления дамб.

Профессионализм и слаженная работа спасателей и военнослужащих создали надежную защиту для местных жителей, усилив противопаводковую безопасность региона. Это важный шаг к сохранению жизни и здоровья людей в Атырауской области.

Берегоукрепительные работы не останавливаются: с использованием осветительных приборов и командно-штабной спецтехники МЧС работы продолжаются, обеспечивая безопасность и спокойствие местных жителей.

Ранее мы сообщали, спасатели Кызылорды пришли на помощь к коллегам из Акмолинской и Актюбинской областей.