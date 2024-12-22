Спасатели Карагандинской области нашли пропавших рыбаков
Мужчин отыскали в степи.
Сегодня, 16:47
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Сегодня, 16:47Сегодня, 16:47
177Фото: скриншот с видео
Ранним утром два рыбака выехали на легковом автомобиле на рыбалку на озеро Шыбынды Карагандинской области и заблудились, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Благодаря оперативным действиям спасателей, заблудившиеся найдены в степи вблизи села Шидерты и сопровождены до посёлка Молодежный Осакаровского района", — говорится в сообщении.
В медицинской помощи они не нуждались.
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