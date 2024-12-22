  • 22 Декабря, 18:15
  • BAIGENEWS

Спасатели Карагандинской области нашли пропавших рыбаков

Мужчин отыскали в степи.

Сегодня, 16:47
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 16:47
Сегодня, 16:47
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Фото: скриншот с видео

Ранним утром два рыбака выехали на легковом автомобиле на рыбалку на озеро Шыбынды Карагандинской области и заблудились, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Благодаря оперативным действиям спасателей, заблудившиеся найдены в степи вблизи села Шидерты и сопровождены до посёлка Молодежный Осакаровского района", — говорится в сообщении.

В медицинской помощи они не нуждались.

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