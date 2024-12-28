На участке республиканской автодороги Кызылорда-Павлодар из-за неисправности двигателя застрял грузовой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На помощь оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые эвакуировали троих человек в ближайший пункт обогрева. Люди в медицинской помощи не нуждаются", — говорится в сообщении.