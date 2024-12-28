Спасатели эвакуировали замерзающих пассажиров с трассы Кызылорда-Павлодар
Людей разместили в ближайшем пункте обогрева.
Сегодня, 11:45
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Сегодня, 11:45Сегодня, 11:45
142Фото: mgazeta.com
На участке республиканской автодороги Кызылорда-Павлодар из-за неисправности двигателя застрял грузовой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"На помощь оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые эвакуировали троих человек в ближайший пункт обогрева. Люди в медицинской помощи не нуждаются", — говорится в сообщении.
МЧС напоминает о важности проверки технического состояния транспорта перед поездками.
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