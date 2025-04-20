Спасатели эвакуировали пострадавшего мужчину из горной местности в Алматинской области
Турист сломал ногу в горах
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Вблизи зоны отдыха села Кайназар Алматинской области спасатели помогли мужчине, получившему травму во время прогулки в горах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
Сигнал о происшествии поступил на пульт 112. По информации звонивших, мужчина сломал ногу и не мог самостоятельно спуститься с труднодоступной местности.
"На место выехали спасатели МЧС и бригада скорой помощи. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, после чего его эвакуировали вниз и передали медикам. Мужчина доставлен в ближайшее лечебное учреждение. Его состояние уточняется", — говорится в сообщении.
В МЧС призвали казахстанцев соблюдать меры предосторожности при нахождении в горной местности и не выходить на маршруты без подготовки и сопровождения.
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