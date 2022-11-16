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  • Спасатели эвакуировали пассажиров скорой помощи, увязшей в размытом грунте
пресс-службы МЧС РК Сегодня, 12:24
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Сегодня, 12:24
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Фото: пресс-службы МЧС РК

Спасатели эвакуировали пассажиров скорой помощи, увязшей в размытом грунте

В Костанайской области автомобиль скорой помощи с медиками и пациентом застрял в размытом грунте. Вызволять его пришлось спасателям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Инцидент произошёл во вторник на просёлочной дороге в 40 километрах от села Торгай.

"В результате выпавших осадков в виде снега и дождя машина марки "УАЗ", следовавшая из села имени Ахмета Байтурсынова, застряла на труднопроходимом участке. В салоне автомобиля находились пять человек, из них одна девочка 2016 года рождения, которая нуждалась в медицинской помощи (острая боль в животе и высокая температура). На выручку им поспешили сотрудники Отдела по ЧС Жангельдинского района и работники службы 103.", - говорится в сообщении. 

Спасатели эвакуировали пассажиров с места происшествия. Спустя два часа карета скорой помощи прибыла в село Торгай, девочку доставили в местную больницу и передали врачам.

"Департамент по чрезвычайным ситуациям рекомендует гражданам следить за метеорологическими сводками (в том числе по приложению Дармен), не выезжать за пределы населённых пунктов при ухудшении погодных условий", - напомнили в МЧС.

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#мчс #Скорая помощь #погода
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:24
149
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