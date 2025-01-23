Спасатели эвакуировали 82 пассажира из застрявшего в степи автобуса
Пострадавших нет.
Сегодня, 08:59
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Сегодня, 08:59Сегодня, 08:59
32Фото: МЧС РК
Автобус, следовавший из Шымкента в Россию, сломался на трассе во время снежного бурана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В Актюбинской области на автодороге Самара-Шымкент автобус, направлявшийся из Шымкента в Российскую Федерацию не смог продолжать путь из-за неисправности. Водитель обратился за помощью к спасателям", - говорится в сообщении.
В салоне находились граждане России, Узбекистана и Таджикистана, включая троих детей. Спасатели доставили всех в пункт обогрева. Пострадавших нет.
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