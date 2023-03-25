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  • Спасатели эвакуировали 28 человек из снежного заноса в Карагандинской области
ДЧС Карагандинской области Сегодня, 10:45
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Сегодня, 10:45
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Фото: ДЧС Карагандинской области

Спасатели эвакуировали 28 человек из снежного заноса в Карагандинской области

Автобус, ехавший по  маршруту Астана —  Алматы, с пассажирами застрял на трассе в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как уточнили в ведомстве инцидент произошёл в ночь на 25 марта в Осакаровском районе, на дороге местного значения " село Приишимское —  станция Шокай" в снежном заносе остановился автобус с пассажирами. К месту были направлены силы ДЧС.

"Пожарные-спасатели эвакуировали из автобуса 28 человек, в том числе одного ребёнка в посёлке Осакаровка. Одного из пассажиров доставили в больницу из-за плохого самочувствия. Остальные в медицинской помощи не нуждались", — сообщили в ДЧС.

Спасатели напомнили казахстанцам о необходимости воздержаться от поездок на дальние расстояния в ночь при ухудшении погодных условий.

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Сегодня, 10:45
50
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