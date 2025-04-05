В одном из многоквартирных домов Аркалыка вспыхнул пожар. Возгорание произошло в квартире на четвёртом этаже, густой дым быстро заполнил подъезд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На место оперативно прибыли пожарные расчёты. Спасатели с верхних этажей эвакуировали 14 человек, среди которых было шестеро детей. Благодаря быстрой реакции удалось избежать трагедии.

"Особую опасность представляли два газовых баллона, находившиеся в зоне задымления. Пожарные вынесли их из квартиры, тем самым предотвратив возможный взрыв. Огонь удалось полностью ликвидировать. Причины пожара выясняются", — сообщили в ДЧС Костанайской области.

Шестеро пострадавших, в том числе пятеро детей, были доставлены в городскую больницу для медицинского осмотра. По информации врачей, их жизни ничего не угрожает — состояние всех стабильное.