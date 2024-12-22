В травматологическое отделение областной детской больницы Атырау обратились за помощью родители 5-летнего мальчика. Он засунул палец в железную шайбу и не смог его вытащить. Врачи позвонили спасателям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сотрудники МЧС сняли шайбу при помощи аварийно-спасательного инструмента "кусачек", аккуратно перекусив металлическую деталь. Ушло пару минут, чтобы освободить пальчик ребенка. Спасательная операция завершилась благополучно, малыш отделался лишь испугом, в медицинской помощи не нуждался", — говорится в сообщении.

МЧС призывает родителей быть внимательными, не оставлять детей без присмотра.