Спасатели Астаны просят быть внимательными на льду
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На реке Есиль в Астане активно тает лед, и его толщина на данный момент составляет 43 см, но она стремительно уменьшается, передаёт BaigeNews.kz. В связи с этим Департамент по чрезвычайным ситуациям столицы напоминает жителям о правилах безопасности, чтобы избежать трагедий и травматизма.
Спасатели ежедневно проводят рейды на водоемах, напоминая, что в период таяния льда следует соблюдать осторожность и внимательность. Важно помнить несколько простых, но жизненно важных правил:
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Не выходите на неокрепший и тонкий лед;
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Воздержитесь от прогулок по льду в темное время суток или при плохих погодных условиях;
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Не проверяйте прочность льда ударами ног и не прыгайте на нем;
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Переходите лед только в специально отведенных местах;
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Не разводите открытый огонь на льду;
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При рыбной ловле ограничьтесь двумя лунками на одном участке льда;
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Не оставляйте на льду личные вещи, чтобы не препятствовать эвакуации в экстренных ситуациях;
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Обязательно имейте при себе средства связи для быстрого вызова помощи в случае опасности;
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Если вы сомневаетесь в прочности льда, лучше не рисковать.
Напоминаем, что безопасная толщина льда для одного человека - не менее 10 сантиметров. В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по телефону 112. Будьте осторожны и берегите свою жизнь!