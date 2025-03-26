На реке Есиль в Астане активно тает лед, и его толщина на данный момент составляет 43 см, но она стремительно уменьшается, передаёт BaigeNews.kz. В связи с этим Департамент по чрезвычайным ситуациям столицы напоминает жителям о правилах безопасности, чтобы избежать трагедий и травматизма.

Спасатели ежедневно проводят рейды на водоемах, напоминая, что в период таяния льда следует соблюдать осторожность и внимательность. Важно помнить несколько простых, но жизненно важных правил:

Не выходите на неокрепший и тонкий лед;

Воздержитесь от прогулок по льду в темное время суток или при плохих погодных условиях;

Не проверяйте прочность льда ударами ног и не прыгайте на нем;

Переходите лед только в специально отведенных местах;

Не разводите открытый огонь на льду;

При рыбной ловле ограничьтесь двумя лунками на одном участке льда;

Не оставляйте на льду личные вещи, чтобы не препятствовать эвакуации в экстренных ситуациях;

Обязательно имейте при себе средства связи для быстрого вызова помощи в случае опасности;

Если вы сомневаетесь в прочности льда, лучше не рисковать.

Напоминаем, что безопасная толщина льда для одного человека - не менее 10 сантиметров. В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по телефону 112. Будьте осторожны и берегите свою жизнь!