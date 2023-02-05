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Спасатели Алматы готовы выехать на помощь с возможными подтоплениями в других областях
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы поделились видео проверки сил и средств ведомства к возможным павлодкам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Отмечается, что алматинские спасатели при необходимости готовы выехать помогать с ликвидацией последствияй подтоплений в другие регионы страны.
Напомним, потопы из-за талого снега сейчас ликвидируют и предотвращают в трёх областях: Туркестанской, Алматинской и Жамбылской. Спасатели работают круглосуточно. К примеру, за минувшую ночь, сотрудники МЧС не допустили подтпопления пяти сёл. В МЧС также сообщали, что в Шымкенте ситуация с паводками стабильна.
На севере страны пока нет подтоплений, однако к "боольшой воде" в регионе готовятся в пяти населённых пунктах СКО.
Ранее в Казахстане создали правительственную комиссию по подготовке к паводкам.
По прогнозам "Казгидромета", на юге и юго-востоке республики ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также повышение температурного фона. Учитывая накопившиеся влагозапасы, это может спровоцировать активное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъем воды в реках.
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