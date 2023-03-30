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Спасателей в Кокшетау осудили за покушение на мошенничество
Cотрудников Управления по чрезвычайным ситуациям Кокшетау осудили за покушение на мошенничество. В Антикоррупционную службу на них пожаловался глава одного ТОО, передаёт BaigeNews.kz.
"Судом установлено, что старшие инженеры управления по ЧС "Т." и "К.", не имея на руках соответствующих материалов и не выезжая на место происшествия - возгорание мусора, ввели в заблуждение руководителя ТОО, предложив ему избежать адмответственности при условии передачи им половины суммы штрафа. Глава компании, понимая, что действия сотрудников ЧС незаконны, обратился в Антикоррупционную службу. В результате они были задержаны при получении денег в сумме 200 000 тенге. Таким образом, "Т." и "К." совершили тяжкое уголовное правонарушение - покушение на мошенничество (ст. 24 ч.3, 190 ч.3 п.2) УК РК)", - сообщили в пресс-службе Кокшетауского городского суда.
Осужденные признали вину, раскаялись. Причинённый ущерб потерпевшему возместили.
Каждому из них назначен штраф в размере 3 000 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Виновные лишены специальных званий – старший лейтенант и капитан гражданской защиты.
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