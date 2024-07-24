Спасателей пугает рост показателя детской смертности на водоёмах в Казахстане
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В Казахстане стартовала акция "Берегите детей на воде". С начала купального сезона в водоёмах республики утонуло 93 человека, из них 35 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По данным ведомства, в 2023 году за аналогичный период утонувших было больше. Показатель гибели людей снизился на 19 процентов, однако, фиксируется рост детской смертности на водоёмах - на 11 процентов. Факты гибели несовершеннолетних зарегистрированы в Атырауской, Костанайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях и области Абай.
25 июля - Всемирный день предотвращения утоплений людей. Спасатели в регионах выйдут на очередной рейд, что провести разъяснительную работу с отдыхающими.
Согласно оценкам экспертов ООН, утопления ежегодно уносят жизни 236 600 человек в мире и входят в десятку ведущих причин смерти детей и молодёжи в возрасте от года до 24 лет. Более 90 процентов смертей в результате утопления происходят на реках и озёрах. Жертвами гораздо чаще становятся дети и подростки в сельской местности.
В Казахстане за последние 10 лет водной стихией унесены жизни 2 240 человек, включая 701 ребёнка.
Основными причинами гибели являются купание в запрещённых местах, оставление детей без присмотра, переоценка сил и неумение плавать.
С начала года в Казахстане проведено 55 070 рейдов и патрулирований. К административной ответственности привлечено 11 887 человек на общую сумму 87 551 448 тенге. Только по статье 412 КоАП - "Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоёмах" сотрудниками МЧС оштрафовано 767 граждан на сумму 19 822 000 тенге, что в восемь раз превышает показатели прошлого года.
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