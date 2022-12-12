Спасателей наградили за помощь при ликвидации последствий ЧС в Экибастузе

Фото: ДЧС Павлодарской области

В Экибастузе состоялась торжественная церемония награждения сотрудников ДЧС, которые помогали в ликвидации последствий коммунальной аварии, передаёт BaigeNews.kz.

"В эти непростые дни для экибастузцев вы внесли вклад в спасение жизнедеятельности города. Задача была архисложная, приходилось работать в непростых условиях. Благодаря вашим усилиям мы смогли спасти жилой фонд, а это порядка 70 многоквартирных жилых домов, которые остались без отопления. Выражаю безмерную благодарность от имени всех жителей нашего города, руководства области. Ваши имена золотыми буквами вписаны в историю нашего города!" - отметил аким Экибастуза Аян Бейсекин.

От его имени и имени акима области Асаина Байханова благодарственными письмами, почётными грамотами награждены сотрудники ДЧС региона.

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Также благодарственные письма от имени начальника ДЧС Павлодарской области Жасулана Джумашева получили сотрудники ДЧС из Астаны, Карагандинской, Акмолинской, Жамбылской областей и воинской части № 52 859 за добросовестную работу, усердие и высокий профессионализм, проявленные при отработке оперативных задач по ликвидации ЧС.