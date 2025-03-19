Спасателей из Астаны направили на борьбу с паводками в Акмолинской области
В командировку отправились 37 человек.
Вчера, 23:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:33Вчера, 23:33
170Фото: МЧС РК
Спасатели из Астаны направляются в соседние регионы для оказания помощи местным исполнительным органам в противопаводковых мероприятиях, передаёт BaigeNews.kz.
19 марта сотрудники выехали в Державинск Жаркаинского района и Есиль Есильского района Акмолинской области. Сформированные колонны направлены для проведения аварийно-спасательных неотложных работ.
Группировка сил и средств составляет 37 человек, пять единиц техники, два плавсредства, три мотопомпы и пожарная насосная станция.
Ранее сообщалось о том, что в Зерендинском районе Акмолинской области удалось предотвратить подтопление села Чаглинка.
Самое читаемое
- Мужчина платил матерям малолетних девочек за съёмки порнороликов в Карагандинской области
- Три девушки шантажировали мужчину изнасилованием в Жетысу
- Кремль опубликовал заявление по итогам беседы Путина с Трампом
- Брат Салтанат Нукеновой снова судится с Бишимбаевым
- Опытный специалист возглавил Костанайский областной суд