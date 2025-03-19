Спасатели из Астаны направляются в соседние регионы для оказания помощи местным исполнительным органам в противопаводковых мероприятиях, передаёт BaigeNews.kz.

19 марта сотрудники выехали в Державинск Жаркаинского района и Есиль Есильского района Акмолинской области. Сформированные колонны направлены для проведения аварийно-спасательных неотложных работ.

Группировка сил и средств составляет 37 человек, пять единиц техники, два плавсредства, три мотопомпы и пожарная насосная станция.

Ранее сообщалось о том, что в Зерендинском районе Акмолинской области удалось предотвратить подтопление села Чаглинка.