В социальных сетях распространяется видео, на котором пожарный поднимается по лестнице, но в какой-то момент срывается и падает. В некоторых публикациях утверждается, что инцидент произошёл в Талдыкоргане. Однако эта информация оказалась недостоверной, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, случай имел место 5 мая в Усть-Каменогорске, в жилом доме по улице Красина.

Во время тушения пожара на четвёртом этаже пострадал сотрудник пожарной части №7. Для доступа на балкон третьего этажа был использован комбинированный подъём. Из-за густой растительности автолестницу не удалось установить, и в ходе операции один из пожарных упал.

"Пострадавшему была оперативно оказана доврачебная помощь. Позже он был госпитализирован с закрытым переломом правой стопы. Сейчас его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет", — сообщили в ДЧС ВКО.

Пожар удалось локализовать, не допустив распространения огня на соседние квартиры.

Спасатели также призвали СМИ и пользователей соцсетей воздерживаться от распространения недостоверной информации, проверять источники и не вводить общественность в заблуждение.

Сегодня, 7 мая, горел рынок "Шапагат" в столице.