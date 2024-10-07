Спасатель погиб во время тушения степного пожара в Карагандинской области

6 октября в Карагандинской области в ходе тушения степного пожара в Каркаралинском районе, выполняя свой служебный долг, погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат 1991 г.р, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В органах гражданской защиты сержант работал с 2014 года.

"Обстоятельства гибели уточняются. Начато досудебное расследование. Психологи Центра медицины катастроф ведомства оказывают необходимую психологическую помощь родственникам погибшего сотрудника. Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан выражает глубочайшие соболезнования родным и близким. МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного", - говорится в сообщении.

Напомним, возгорание сухой травы началось 6 октября вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Во время тушения пострадали четыре человека. Двое сотрудников РГУ "СПиАСР" ДЧС Карагандинской области и один работник добровольного противопожарного формирования получили ожоги. Их доставили в районную больницу. Позже ещё одного жителя, пострадавшего от пожара, на вертолёте АО "Казавиаспас" доставили в больницу Караганды. По предварительным данным, он получил ожоги лёгкой степени тяжести.