Спасать любителя животных пришлось сотрудникам МЧС в Павлодаре
Сегодня, 22:40
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Сегодня, 22:40Сегодня, 22:40
164Фото: МЧС РК
В Павлодаре молодой человек решил самостоятельно спасти кота, который продолжительное время жалобно мяукал на дереве. Забравшись на высоту парень положил животное в специальную сумку. Однако сам спуститься с дерева не смог, передаёт BaigeNews.kz.
"Легко забравшийся на значительную высоту кошатник понял, что сам не сможет совершить безопасный спуск и попросил очевидцев позвонить на номер 112. Прибывшие на вызов сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью трёхколенной лестницы спустили 22-летнего мужчину вместе с его котом на землю", - сообщили в МЧС.
В результате операции никто не пострадал.