В Павлодаре молодой человек решил самостоятельно спасти кота, который продолжительное время жалобно мяукал на дереве. Забравшись на высоту парень положил животное в специальную сумку. Однако сам спуститься с дерева не смог, передаёт BaigeNews.kz.

"Легко забравшийся на значительную высоту кошатник понял, что сам не сможет совершить безопасный спуск и попросил очевидцев позвонить на номер 112. Прибывшие на вызов сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью трёхколенной лестницы спустили 22-летнего мужчину вместе с его котом на землю", - сообщили в МЧС.

В результате операции никто не пострадал.