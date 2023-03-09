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Спас тонущего ребёнка: 14-летнего героя наградили в Туркестанской области Сегодня, 14:09
330
Сегодня, 14:09
330

Спас тонущего ребёнка: 14-летнего героя наградили в Туркестанской области

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды наградил юного героя, который, ринулся в арык, чтобы спасти маленького ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, малыш покинул двор в селе Жамбыл, упал в арык и начал тонуть. Ученик восьмого класса Нұргелді, который катался на лошади, бросился в воду, достал ребёнка из грязи и позвал взрослых на помощь

Аким Туркестанской области вручил 14-летнему батыру благодарственное письмо и сертификат на 400 тысяч тенге.

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#школьник #спасение #награда
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:09
330
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