Спас девять человек. Пожарному из Алматинской области вручили медаль "Ерлігі үшін"

Фото: МЧС РК

Глава МЧС РК Юрий Ильин в преддверии Дня Независимости вручил огнеборцу из Алматинской области Ренату Нурметову медаль "Ерлігі үшін", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Командир отделения специализированной пожарной части 2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматинской области Ренат Нурметов спас девять человек.

5 августа 2021 года в Талгаре произошло возгорание квартиры в четырёхэтажном доме. Нурметов проник в квартиру и начал тушить очаг пожара. Он эвакуировал людей на безопасное место и предотвратил угрозу распространения огня на жилые помещения, а также спас с верхних этажей девять человек, в том числе шестерых детей.

По данным МЧС, на боевое дежурство ежесуточно в среднем заступают 3300 бойцов, которыми совершаются до 150 выездов на пожары и загорания, а также до 45 выездов на проведение аварийно-спасательных работ.