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  • Спас девять человек. Пожарному из Алматинской области вручили медаль "Ерлігі үшін"
МЧС РК Сегодня, 01:36
167
Сегодня, 01:36
167
Фото: МЧС РК

Спас девять человек. Пожарному из Алматинской области вручили медаль "Ерлігі үшін"

Глава МЧС РК Юрий Ильин в преддверии Дня Независимости вручил огнеборцу из Алматинской области Ренату Нурметову медаль "Ерлігі үшін", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Командир отделения специализированной пожарной части 2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматинской области Ренат Нурметов спас девять человек.

5 августа 2021 года в Талгаре произошло возгорание квартиры в четырёхэтажном доме. Нурметов проник в квартиру и начал тушить очаг пожара. Он эвакуировал людей на безопасное место и предотвратил угрозу распространения огня на жилые помещения, а также спас с верхних этажей девять человек, в том числе шестерых детей. 

По данным МЧС, на боевое дежурство ежесуточно в среднем заступают 3300 бойцов, которыми совершаются до 150 выездов на пожары и загорания, а также до 45 выездов на проведение аварийно-спасательных работ.

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#спасатели #награда #мчс #Пожар
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:36
167
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