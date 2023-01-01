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Спас четверых из задымленной многоэтажки: в Павлодаре наградили пожарного
В Павлодаре наградили пожарного, который вне смены эвакуировал четверых человек из задымленной многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz.
"Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК за самоотверженность при спасении человеческих жизней на пожаре был награжден нагрудным знаком "Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін" младший сержант гражданской защиты Марлен Абенов — пожарный-спасатель Пожарной части №4 Павлодара", — говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Павлодарской области.
Фото: ДЧС Павлодарской области
Награду герою вручил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям региона полковник гражданской защиты Кайрат Шаймарденов.
Напомним, 28 декабря Марлен первый обратил внимание на клубы дыма, выходящие из под крыши многоэтажки. Спасатель поднялся на девятый этаж и эвакуировал четырех человек, в том числе женщину с ребёнком.
К слову, сотрудник находился дома после смены, но выполнил с честью свой гражданский долг.
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