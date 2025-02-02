"Спартак" разгромил "Астану" в Дубае
Для казахстанской команды это был первый матч в рамках подготовки к новому сезону.
Сегодня, 20:34
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Сегодня, 20:34Сегодня, 20:34
112Фото: sports.kz
Футбольный клуб "Астана" уступил московскому "Спартаку" в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Дубае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Матч закончился крупной победой "Спартака" — 4:1. В составе российской команды голы забили Даниил Хлусевич (21-я минута), Никита Чернов (32-я), Хесус Медина (53-я) и Даниил Зорин (56-я). У "Астаны" результативным ударом отметился Алекса Аманович (10-я).
Отметим, что для "Астаны" это был первый матч в рамках подготовки к новому сезону. По итогам КПЛ-2024 столичная команда заняла второе место. Что касается московского "Спартака", то в минувшем сезоне он стал пятым в чемпионате России, в этом сезоне идет на третьем месте.
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