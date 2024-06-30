Спали в палатке из фольги: фермер держал в рабстве шесть человек

В Румынии задержали фермера, который держал в рабстве шестерых взрослых и ребенка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24″.

"Мужчина, превративший семерых человек, включая ребенка, в рабов на своей ферме в уезде Арджеш, был задержан прокуратурой. Следователи утверждают, что людей эксплуатировали и содержали в нечеловеческих условиях", — говорится в сообщении телеканала Digi 24.

Как выяснилось, людям приходилось спать в фургоне или импровизированной палатке из фольги. Им не хватало воды и еды, при этом их заставляли ежедневно трудиться на ферме. Все пострадавшие помещены в больницу, полиция ищет их семьи.