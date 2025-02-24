Скандал произошёл в частном детском саду в Жезказгане. Родители узнали, что их малыши спят на полу и даже в подвале. В некомфортных условиях оказались более 50 ребятишек. Само учреждение рассчитано на 70 койко-мест, а кроваток в нём было всего 15. Обеспокоенные здоровьем своих чад, матери требуют навести порядок в дошкольном учреждении, передаёт BaigeNews.kz к со ссылкой на Almaty.tv.

Родители заметили, что дети стали часто болеть. Решили разобраться в причинах и ужаснулись. В комнатах оказалась слабая вентиляция, пахло сыростью, стены покрылись плесенью, а дети спали на полу.

"Ежемесячно мы платим по 40 000 тенге. Нам вначале говорили, что в группе будет 20-25 детей. Оказывается, это не так. В общих группах по 40 детей. А кроватей всего 15, оставшимся приходится спать на полу. В подвалах спали. А там ведь сыро, холодно, продувает", - возмутилась жительница Жезказгана Жанбота Шабат.

Родители требовали руководство показать всё здание, но им отказали. Лишь после обращения в полицию они смогли полностью ознакомиться с объектом. Однако на этом проблемы не закончились. По словам родителей, в детском саду острая нехватка воспитателей.

"Воспитатели уволились в четверг, потому что им не оплачивали вовремя зарплату. Получается, в пятницу дети сидели одни. Здесь не соблюдены правила безопасности. Нет ни условий для питания, ни для сна. Мы требуем убрать такие детские сады не только в Жезказгане, но и по всей стране", - заявила жительница Жезказгана Сулу Габдуллаева.

Как позже выяснилось, у детского сада не было разрешения от санэпидконтроля.

"Эти объекты должны получить у нас санитарно-эпидемиологическое заключение в обязательном порядке. Детский сад "Адеми" заключение не получал, заявление они не подавали, не уведомляли об открытии данного садика. К нам через портал e-Otinish поступила коллективная жалоба от родителей. Мы жалобу отрабатываем, анализируем", - рассказал руководитель Управления санитарно-эпидемиологического контроля Нурбол Жолдыбаев.

По данным Управления образования, данный детский сад не числится в их базе данных. Всего в регионе зарегистрированы 42 государственных и 8 частных дошкольных учреждений.