Спад жары обещают синоптики в ближайшие дни в Казахстане
Сегодня, 16:07
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Сегодня, 16:07Сегодня, 16:07
249Фото: baigenews.kz
Дожди и спад жары прогнозируют синоптики с 29 июня по 1 июля в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
“Постепенный спад жары прогнозируется на севере и в центре Казахстана до +18+28°С, на востоке до +20+35°С, на юге до +23+33°С, на юго-востоке до +16+33°С, а на западе и северо-западе страны резких изменений не ожидается”, - говорится в сообщении.
Синоптическую ситуацию в атмосфере над Казахстаном будет определять южный циклон с большим запасом влаги, с ним пройдут дожди с грозами, на северо-западе и севере страны сильные дожди. Ожидаются также град, шквал и усиление ветра.
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