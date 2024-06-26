Спад жары обещают синоптики казахстанцам в ближайшие дни

Казгидромет представил прогноз погоды по Казахстану на 27-29 июня, передаёт BaigeNews.kz.

В ближайшие дни, по данным синоптиков, на большую часть территории Казахстана будет влиять обширный циклон, который принесёт в западные и северо-западные регионы страны обильные дожди с грозами. Ожидается выпадение града и шквалистый ветер.

"Сильный дождь ожидается 27 июня на юго-западе, 27-29 июня на северо-западе, 28-29 июня на западе, севере страны. Лишь на востоке и

северо-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков", - сказано в прогнозе.

Спад жары произойдёт 27 июня на северо-западе, 28-29 июня на юге, 29 июня на севере и в центре страны. На востоке, юго-востоке страны столбики термометров по-прежнему будут показывать +40+43°С.