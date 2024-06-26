Спад жары обещают синоптики казахстанцам в ближайшие дни
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казгидромет представил прогноз погоды по Казахстану на 27-29 июня, передаёт BaigeNews.kz.
В ближайшие дни, по данным синоптиков, на большую часть территории Казахстана будет влиять обширный циклон, который принесёт в западные и северо-западные регионы страны обильные дожди с грозами. Ожидается выпадение града и шквалистый ветер.
"Сильный дождь ожидается 27 июня на юго-западе, 27-29 июня на северо-западе, 28-29 июня на западе, севере страны. Лишь на востоке и
северо-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков", - сказано в прогнозе.
Спад жары произойдёт 27 июня на северо-западе, 28-29 июня на юге, 29 июня на севере и в центре страны. На востоке, юго-востоке страны столбики термометров по-прежнему будут показывать +40+43°С.
Самое читаемое
- Забор перед лесом возмутил жителей курорта в Акмолинской области
- Женщина убила дочь и спрыгнула с колеса обозрения в Алматы: соседи рассказали подробности ее жизни
- 500 тысяч тенге и свободный график: почему молодёжь не идёт работать в села и на заводы в РК
- Женщина пыталась загрызть девушку из-за места на остановке
- 44 миллиарда тенге выделили на ремонт дорог в СКО