Спад жары и пыльные бури: о погоде в июле рассказали синоптики

Синоптики рассказали какая будет погода в Казахстане в июле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

В первой декаде июля на большей части Казахстана, с циклоном и атмосферными фронтальными разделами, сохранится неустойчивый характер погоды.

"Ожидаются дожди, на северо-западе, севере и в горных районах юго-востока Казахстана сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым ветром. На юге страны ожидаются пыльные бури. Прогнозируется спад жары: на севере, востоке страны ночью до +10+15°С, днем до +18+28°С; в центре республики ночью до +10+18°С, днем до +22+28°С; на юго-востоке ночью до +15+20°С, днем до +22+30°С. Лишь на западе и юге страны ожидается повышение температурного фона ночью от +12+17°С до +20+28°С, днем от +27+32°С до +35+43°С", - говорится в сообщении.

В конце первой, в начале второй декады жаркие дни вновь вернуться на большую часть республики.