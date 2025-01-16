Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с двумя лунными модулями, построенными частными компаниями в США и Японии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Запуск Falcon 9 со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди во Флориде произошел в ночь на среду, 15 января.

Как только Falcon 9 достигнет орбиты Луны, посадочные модули должны разделиться и провести независимые друг от друга исследования. На борту ракеты-носителя находятся два аппарата. Один из них - Blue Ghost - принадлежит американской компании Firefly. Другой модуль под названием Resilience принадлежит японской компании Ispace, которая в 2023 году уже пыталась посадить свой аппарат на лунную поверхность, но потерпела неудачу.

Исследования, данные для которых будет собирать Blue Ghost, направлены на "углубление понимания окружающей среды Луны и подготовку к будущим полетам человека на лунную поверхность", заявили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Чтобы достичь Луны, Blue Ghost потребуется около 45 дней, Resilience - до пяти месяцев.

Как подчеркивает медиакомпания BBC, в случае успеха миссии это станет крупнейшей коммерческой доставкой на Луну на сегодняшний день. Первой коммерческой компанией, которая отправила на Луну посадочный модуль в феврале 2024 года, стала американская Intuitive Machines.