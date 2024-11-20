SpaceX произвела шестой тестовый запуск космического корабля Starship
Сегодня, 08:32
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Сегодня, 08:32Сегодня, 08:32
117Фото: REUTERS/Joe Skipper
Компания SpaceX осуществила шестой тестовый запуск космического корабля Starship, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальную страницу компании в социальной сети X.
Отметим, Starship запускается для возврата ракетного ускорителя Super Heavy на стартовую площадку и повторного включения корабельного двигателя Raptor в космосе. Кроме того, в ходе испытаний также ставится серия экспериментов с теплозащитой и отработка маневрирования для возврата корабля на Землю.
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