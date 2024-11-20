  • 20 Ноября, 09:41
  • BAIGENEWS

SpaceX произвела шестой тестовый запуск космического корабля Starship

Сегодня, 08:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
REUTERS/Joe Skipper Сегодня, 08:32
Сегодня, 08:32
117
Фото: REUTERS/Joe Skipper

Компания SpaceX осуществила шестой тестовый запуск космического корабля Starship, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальную страницу компании в социальной сети X.

Отметим, Starship запускается для возврата ракетного ускорителя Super Heavy на стартовую площадку и повторного включения корабельного двигателя Raptor в космосе. Кроме того, в ходе испытаний также ставится серия экспериментов с теплозащитой и отработка маневрирования для возврата корабля на Землю.

Самое читаемое

Наверх