SpaceX потеряла ракету Starship
Сегодня, 08:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:59Сегодня, 08:59
111Фото: Brandon Bell / Getty Images
Компания SpaceX Илона Маска столкнулась с неудачей во время восьмого испытательного запуска ракеты Starship, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily. Во время трансляции тестового полета в соцсети Х, ракета разделилась на две части, как это было запланировано, и ракета-носитель Super Heavy благополучно вернулась на стартовую площадку, где была поймана с помощью механических манипуляторов.
Однако спустя несколько минут связь с космическим кораблем была потеряна. Представитель SpaceX сообщил
"К сожалению, мы потеряли связь, мы больше не получаем телеметрию с корабля", - сообщил представитель SpaceX.
Это происшествие стало неожиданностью для команды, несмотря на успешное выполнение нескольких этапов запуска.