Компания SpaceX Илона Маска столкнулась с неудачей во время восьмого испытательного запуска ракеты Starship, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily. Во время трансляции тестового полета в соцсети Х, ракета разделилась на две части, как это было запланировано, и ракета-носитель Super Heavy благополучно вернулась на стартовую площадку, где была поймана с помощью механических манипуляторов.

Однако спустя несколько минут связь с космическим кораблем была потеряна. Представитель SpaceX сообщил

"К сожалению, мы потеряли связь, мы больше не получаем телеметрию с корабля", - сообщил представитель SpaceX.

Это происшествие стало неожиданностью для команды, несмотря на успешное выполнение нескольких этапов запуска.