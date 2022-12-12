Сожжёное в январе здание акимата Алматы отремонтируют до конца 2023 года - Досаев

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Сожжёное в январе здание акимата Алматы отремонтируют до конца 2023 года. Об этом в ходе расширенного заседания правительства с участием президента сообщил аким города Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствие с вашим главным поручением, данном в конце января текущего года, на сегодня полностью восстановлена разрушенная в ходе январских событий инфраструктура. Экономика города вышла на траекторию устойчивого роста, значительно повышен уровень общественной безопасности. 1640 пострадавшим предприятиям выплачена компенсация в сумме 16,2 млрд тенге, 95% из которых получили выплаты до 1 июня 2022 года. Имущественный ущерб комспенсирован всем физическим лицам на сумму 613,5 млн тенге. Во исполнении вашего поручения для обеспечения безопасности жителей Алматы в местах массового скопления до конца текущего года будет завершена установка 2050 видеокамер. В целом, на обеспечение безопасности горожан в текущем году дополлнительно выделено 16,8 млрд тенге. Продолжается восстановление здания акимата города, срок завершения - второй квартал 2023 года", - рассказал Досаев.

Он также отметил, что начато строительство современного медиацентра на месте разрушенного здания телеканала "Казахстан" с завершением до конца 2023 года.

Кроме этого в Алматы ввели в эксплуатацию 16 школ и пристроек на 13,5 тысячи ученических мест. До конца года будет построено еще пять объектов на 4,6 тыс. мест. Ежегодный прирост детей школьного возраста составляет порядка 14 тыс. человек. В 2023 году планируется построить 22 школы на 37,1 тыс. мест.