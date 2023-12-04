Создавать "удорожание" никто не даст – глава Минтранспорта подрядчикам дорожных проектов

Не справляющиеся подрядчики и аффилированные с ними компании больше не смогут участвовать в новых дорожных проектах Казахстана. Об этом на совещании по вопросам реконструкции участков автодороги "Кызылорда-Жезказган" заявил глава Минтранспорта РК Марат Карабаев, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, проект "Кызылорда-Жезказган" был разделен на 6 участков. В конце 2021 года подписаны контракты по четырем участкам от 67 до 216 км.

"Подрядчики должны их сдать в течение 2024 года. По участкам 1 и 2 конкурс проводился повторно в связи с превышением поданных заявок суммы ПСД. В результате участок №1 "строительство обхода г. Кызылорда" исключен из проекта по согласованию с ЕБРР для реализации через иной источник финансирования. Контракт по участку №2 подписан в мае 2023 года, однако со стороны подрядных организаций уже поднимается вопрос о необходимости увеличения стоимости проекта", - сообщили в министерстве.

В связи с этим, в ходе разговора со строителями основной акцент был поставлен на финансовых вопросах и новых подходах к финансированию дорожных проектов в Казахстане. В частности, Марат Карабаев строго предупредил подрядчиков, что им больше не дадут искусственно создавать условия для удорожания проектов.

"Мы уже сталкивались с практикой, когда намеренно затягивают работы в первый год, чтобы в 3-4 год выйти с вопросом об удорожании. Сейчас вижу попытки некоторых компаний снова затеять разговор об изменении стоимости проектов. Хочу вам сказать: рассчитывайте только на ту сумму, на которую вы ранее согласились. Посмотрите на опыт ваших соотечественников, которые ранее работали на других участках, в том числе "Караганда – Балхаш" и "Талдыкорган – Усть-Каменогорск". Это был отрицательный опыт, и он не повторится здесь. Создавать "удорожание" вам никто не даст. Не справляетесь? Где остановились, там и разрывайте (контракт). Абсолютно всех касается. Заранее всем говорю", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что Министерство транспорта РК со своей стороны готово идти навстречу и помогать строителям во всех вопросах, кроме изменения стоимости проектов.

Марат Карабаев добавил, что госорган инициировал изменения в законодательство, чтобы компании с негативным опытом не могли участвовать в новых дорожных проектах Казахстана.